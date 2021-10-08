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НОВОСТИ

Цены на непродовольственные товары к концу года вырастут на 7,2% - СМИ

10:32 08.10.2021 Источник: Известия

К концу года сильнее всего вырастут цены на непродовольственные товары — инфляция в этом секторе составит 7,2%, что станет рекордом с 2015-го. Об этом говорится в прогнозе Минэкономразвития, который изучили «Известия». На втором месте окажутся продовольственные товары без учета овощей и фруктов — в декабре цены на них увеличатся на 6,6%. На 5,3% подорожает продовольствие в целом, а самый скромный рост продемонстрируют тарифы ЖКХ — на 3,8%. В категории непродовольственных товаров инфляция сильнее всего ударит по стройматериалам, табачным изделиям и автомобилям, заявили эксперты. По их мнению, властям стоит сконцентрироваться на борьбе с монополиями и адресной помощи малоимущим.

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