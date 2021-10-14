Грузовые перевозки в Италии могут быть блокированы из-за протеста 15 и 16 октября

23:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работники итальянских портов и дальнобойщики грозят забастовками, которые могут парализовать транспортную деятельность, в знак протеста против введения обязательного ковид-сертификата на рабочем месте. Данное требование вступает в силу, согласно ранее обнародованному решению правительства, с 15 октября.

Как пишет в среду газета "Коррьере делла сера", 15 и 16 октября грузовые перевозки в Италии могут быть блокированы из-за протеста трудящихся этих категорий. В частности, указывается, что в порту Триеста 40% работников не прошли вакцинацию. Лучше обстоят дела с прививками у персонала в других морских узлах страны. Так, в Генуе, по данным издания, только 20% не были вакцинированы, в то же время в южной Апулии, где также сосредоточены важные порты, вакцинированы почти все.