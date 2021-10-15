В РФПИ ждут экспертов из Европы по в рамках одобрения вакцины "Спутник V"
18:20 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы считаем, что команда EMA очень профессиональна. Они посмотрели данные клинических испытаний нашей вакцины и не высказали никаких критических замечаний. Мы видим комментарии от некоторых политиков, которые говорят, что в Европе не должно быть российских вакцин, но мы не видим этого от EMA. Мы ожидаем, что они вернутся осенью и завершат проверку", - сказал он.
Дмитриев также подчеркнул, что разные производители вакцин от коронавируса сталкиваются с разными препятствиями на разных рынках. "Например, AstraZeneca по-прежнему запрещена в США, хотя она разрешена в Европейском союзе и других странах", - отметил он.
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