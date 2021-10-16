Вакцинировались или переболели COVID-19 более 90% депутатов Госдумы - Володин
17:30 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, "на сегодняшний день 92% депутатов либо вакцинированы, либо переболели и у них есть антитела".
Володин уточнил, что по числу вакцинированных и тех, у кого есть антитела, лидируют разные партии. "У нас представлены лидеры по вакцинации сегодня и по наличию антител. "Единая Россия" и ЛДПР, - сказал политик. - Непривитых в этих двух фракциях всего по 5% депутатов".
"После них следующее место занимает "Справедливая Россия - За правду", - продолжил Володин, уточнив, что там не привились 10% депутатов. В КПРФ не вакцинировались 18%. "И лидеры по непривитым - фракция "Новые люди", это новая фракция, которая была избрана впервые в парламент, 30%", - заключил спикер, выразив надежду на то, что "новые молодые депутаты с пониманием" отнесутся к этому вопросу и вакцинируются.
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