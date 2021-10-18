ВМФ проводит испытания роботов для охоты на диверсантов-ныряльщиков
10:20 18.10.2021 Источник: Известия
За морскими диверсантами будут охотиться подводные роботы — российский Военно-морской флот (ВМФ) проводит испытания морских беспилотных аппаратов. Устройства способны эффективно мониторить обстановку под водой и обнаруживать противника на подступах к охраняемым объектам, сообщили источники «Известий» в Минобороны. Используются такие роботы и при осмотре судов, кораблей и подводных сооружений, а также при поиске мин.
Первые аппараты уже проходят проверку в составе частей и подразделений противодиверсионных сил и средств (ПДСС), рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. По итогам работ будет принято решение о принятии дронов на вооружение. По словам собеседников издания, подводные роботы могут действовать как по команде оператора, так и в полностью автономном режиме в заранее заданном районе.
В настоящее время отряды ПДСС входят в состав всех четырех флотов, а также Каспийской военной флотилии. В Сирии «люди-лягушки», как еще называют бойцов ПДСС, отвечают за охрану пункта материально-технического обеспечения в Тартусе.
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