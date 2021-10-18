ДТП с газовозом произошло в Сочи, есть угроза взрыва - Упрдор "Черноморье"

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разгерметизация цистерны газовоза произошла при ДТП в Сочи, есть угроза взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье".

"В районе санатория "Белые ночи" произошло ДТП с газовозом (пропан): автомобиль занесло при входе в поворот, произошла разгерметизация цистерны. Существует угроза взрыва", - говорится в сообщении.