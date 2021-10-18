0
0
98
НОВОСТИ

ДТП с газовозом произошло в Сочи, есть угроза взрыва - Упрдор "Черноморье"

12:20 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разгерметизация цистерны газовоза произошла при ДТП в Сочи, есть угроза взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье".

"В районе санатория "Белые ночи" произошло ДТП с газовозом (пропан): автомобиль занесло при входе в поворот, произошла разгерметизация цистерны. Существует угроза взрыва", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 18.10.2021
Игорь Додон заявил, что слагает мандат депутата парламента Молдавии
0
0
13:00 18.10.2021
В Москве выявили 6 823 случая заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
0
18
12:32 18.10.2021
Китай испытывал не гиперзвуковое оружие, а новый тип космического корабля - МИД КНР
0
88
12:05 18.10.2021
Статья Forbes о газовом кризисе верна по форме, а по существу это издевательство - Косачев
0
137
12:00 18.10.2021
В России выявили 34 325 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
0
142
11:32 18.10.2021
Глава МИД ФРГ назвал Лукашенко "главой сети перевозчиков нелегальных мигрантов"
0
180
11:20 18.10.2021
Медведь убил ночного сторожа в Иркутской области
0
171
11:05 18.10.2021
РФ снимает антиковидный запрет на въезд для семей проживающих в стране иностранцев - МИД
0
209
11:00 18.10.2021
Кабмин РФ направит 5 млрд рублей на создание Национального центра физики и математики
0
211
10:32 18.10.2021
Россия не заинтересована в существовании разделенной Европы - Песков
0
214

Возврат к списку