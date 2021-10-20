В России ущерб от преступлений с начала года составил почти 346 млрд рублей - МВД

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ущерб от преступлений в России за девять месяцев текущего года составил 345,7 млрд рублей, что почти на 12% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности, с которыми ознакомился ТАСС.

"Ущерб от преступлений составил 345,7 млрд рублей, что на 11,9% меньше аналогичного показателя прошлого года. Основная часть ущерба (88,9%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа", - говорится в материалах.

По данным МВД, с начала года на 7,5% по сравнению с прошлым годом увеличилось число преступлений экономической направленности. Так, с января по сентябрь правоохранители выявили 94,5 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных преступлений составил 6,2%.

Всего с начала года в России зарегистрировано 1 521,5 тыс. преступлений. Рост числа регистрируемых преступлений отмечен в 34 регионах страны, снижение - в 51.