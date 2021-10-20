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НОВОСТИ

В России зафиксировали 1 028 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию

12:00 20.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 34 073, до 8 094 825. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,42%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 25 231, до 7 065 712. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 87,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 028 против 1 015 днем ранее, до 226 353. Это новый максимум с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, согласно данным штаба.

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