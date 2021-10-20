Глава "Нафтогаза" заявил, что на Украине впервые не будет госрегулирования цен на газ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешняя зима на Украине станет первой, когда в стране не будет действовать государственное регулирование цен на газ для населения. Об этом заявил глава правления компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в ходе Украинского газового инвестиционного конгресса в Киеве.

"Эта зима будет первой, когда не будет государственного регулирования цен на газ вообще", - отметил Витренко, слова которого приводит агентство УНИАН в среду.