Саакашвили заявил, что согласен на медикаментозное вмешательство

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который с 1 октября продолжает голодовку в тюрьме, не начнет принимать пищу, но согласен на медикаментозное лечение. Об этом в среду сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

"Пока я арестован, не буду принимать пищу ни в какой форме и готов умереть. Вместе с тем хочу до конца мыслить здраво и сохранить дееспособность. Поэтому я согласен на медикаментозное вмешательство со стороны врачей, что поможет мне быть в сознании и участвовать в текущих процессах хотя бы в очень ограниченном виде", - зачитал адвокат журналистам текст обращения Саакашвили.

Группа врачей, сформированная при Минздраве Грузии, во вторник посетила Саакашвили и выдала ему рекомендацию госпитализации для профилактики.