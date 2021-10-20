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Саакашвили заявил, что согласен на медикаментозное вмешательство

13:20 20.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который с 1 октября продолжает голодовку в тюрьме, не начнет принимать пищу, но согласен на медикаментозное лечение. Об этом в среду сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

"Пока я арестован, не буду принимать пищу ни в какой форме и готов умереть. Вместе с тем хочу до конца мыслить здраво и сохранить дееспособность. Поэтому я согласен на медикаментозное вмешательство со стороны врачей, что поможет мне быть в сознании и участвовать в текущих процессах хотя бы в очень ограниченном виде", - зачитал адвокат журналистам текст обращения Саакашвили.

Группа врачей, сформированная при Минздраве Грузии, во вторник посетила Саакашвили и выдала ему рекомендацию госпитализации для профилактики.

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