Саакашвили заявил, что согласен на медикаментозное вмешательство
13:20 20.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который с 1 октября продолжает голодовку в тюрьме, не начнет принимать пищу, но согласен на медикаментозное лечение. Об этом в среду сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.
"Пока я арестован, не буду принимать пищу ни в какой форме и готов умереть. Вместе с тем хочу до конца мыслить здраво и сохранить дееспособность. Поэтому я согласен на медикаментозное вмешательство со стороны врачей, что поможет мне быть в сознании и участвовать в текущих процессах хотя бы в очень ограниченном виде", - зачитал адвокат журналистам текст обращения Саакашвили.
Группа врачей, сформированная при Минздраве Грузии, во вторник посетила Саакашвили и выдала ему рекомендацию госпитализации для профилактики.
НОВОСТИ
- 14:00 20.10.2021
- США начали модернизации тактического ядерного оружия и баз его хранения в Европе - Шойгу
- 13:32 20.10.2021
- Блогер Дудь оштрафован на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в двух интервью
- 13:25 20.10.2021
- Сбер и Эвотор подключат эквайринг без визита в банк
- 13:05 20.10.2021
- Глава "Нафтогаза" заявил, что на Украине впервые не будет госрегулирования цен на газ
- 13:00 20.10.2021
- РФ удовлетворена уровнем взаимодействия с новыми властями Афганистана - Лавров
- 12:32 20.10.2021
- В Москве выявили 5 847 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:20 20.10.2021
- Рейтинг Разумкова значительно вырос после отставки, у Зеленского резко снизился - опрос
- 12:05 20.10.2021
- РФ работает над вопросом поставки гуманитарной помощи в Афганистан - посол
- 12:00 20.10.2021
- В России зафиксировали 1 028 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
- 11:32 20.10.2021
- В России ущерб от преступлений с начала года составил почти 346 млрд рублей - МВД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать