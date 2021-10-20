Блогер Дудь оштрафован на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в двух интервью
13:32 20.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зюзинский суд Москвы оштрафовал блогера Юрия Дудя на 100 тыс. рублей, признав его виновным в пропаганде наркотических средств в двух интервью на YouTube. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд признал Дудя виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы суда. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
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