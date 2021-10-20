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"Оператор ГТС Украины" хочет участвовать в сертификации "Северного потока 2"

20:15 20.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания "Оператор ГТС Украины" подала заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода "Северный поток - 2". Об этом в среду сообщил глава украинской компании Сергей Макогон на своей странице в "Фейсбуке".

"Оператор ГТС Украины" подала заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur ("Бундеснетцагентур", Федеральное сетевое агентство - прим. ТАСС) на участие в процедуре сертификации Nord Stream - 2 AG - оператора "Северного потока - 2", - написал он.

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