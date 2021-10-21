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Полиция проверяет видео с девушкой, оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного

12:20 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции проводят проверку в связи с публикацией в интернете видеоролика, на котором девушка обнажает грудь на фоне храма Василия Блаженного в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Накануне в сети появилось видео, на котором девушка на фоне храма Василия Блаженного показывает голую грудь.

"ГУ МВД России по Москве изучает видео, размещенное в сети Интернет, где женщина на фоне православного храма в центре Москвы показала обнаженные части тела. В связи с публикацией видеоролика сотрудники полиции проводят проверку", - сказал собеседник агентства.

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