Полиция проверяет видео с девушкой, оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного
12:20 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники полиции проводят проверку в связи с публикацией в интернете видеоролика, на котором девушка обнажает грудь на фоне храма Василия Блаженного в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Накануне в сети появилось видео, на котором девушка на фоне храма Василия Блаженного показывает голую грудь.
"ГУ МВД России по Москве изучает видео, размещенное в сети Интернет, где женщина на фоне православного храма в центре Москвы показала обнаженные части тела. В связи с публикацией видеоролика сотрудники полиции проводят проверку", - сказал собеседник агентства.
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