КНР все быстрее создает космические силы и вскоре может обогнать США - генерал
17:40 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай все быстрее и эффективнее создает и развертывает новые космические силы и может в ближайшее время обогнать в этой сфере Соединенные Штаты, если ситуация не изменится. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью газете "Вашингтон таймс" заместитель командующего Космическими силами США генерал-лейтенант Дэвид Томпсон.
"Начиная примерно с 2007 года потенциальные противники, особенно Китай и Россия, обратили внимание на то, как эффективно мы используем космос в военных операциях, и они начали разрабатывать и создавать системы вооружений, которые лишают нас этого потенциала", - сказал он.
При этом, по словам генерала, особенно быстрыми темпами в этом направлении развивается Китай: Пекину удается разрабатывать и развертывать новые средства все быстрее и быстрее. По мнению Томпсона, если ситуация не изменится, то в самое ближайшее время у Китая будет возможность разрабатывать и развертывать новые космические системы почти в два раза быстрее, чем это делают США. "У них не только есть возможность внедрять новые технологии и усовершенствованный потенциал намного быстрее и эффективнее, они также могут <...> очень быстро осуществлять цикл разработки этих средств и обогнать нас", - сказал Томпсон, отметив, что Китай уже сейчас "почти так же хорош" в космической сфере, как США.
По его словам, в ближайшие несколько лет будет решаться, удастся ли Вашингтону сохранить преимущество, которое у него имелось ранее, или Китай выйдет в лидеры в этой сфере. "Речь идет о десятилетии 2020-х годов. Это период, который вызывает беспокойство", - пояснил генерал.
Космические силы США были учреждены 20 декабря 2019 года. Они стали шестым видом Вооруженных сил Соединенных Штатов и первым, созданным после формирования их современной структуры в 1947 году.
НОВОСТИ
- 18:30 21.10.2021
- С задачей охвата вакцинацией 40% населения могут не справится более 80 стран - ВОЗ
- 18:20 21.10.2021
- В нерабочие дни в Москве будут работать продуктовые рынки и ярмарки
- 18:10 21.10.2021
- Закон о запрете продаж электронных сигарет принят в Гонконге - СМИ
- 17:12 21.10.2021
- Выдачу лицензий на производство и продажу алкоголя предложили упростить
- 17:00 21.10.2021
- Политический вес ЕС становится все меньше под давлением НАТО - Захарова
- 16:32 21.10.2021
- Звездопад Ориониды достигнет максимальной активности в ночь на пятницу
- 16:12 21.10.2021
- Нормы ЕС не имеют приоритет над законами стран сообщества по умолчанию - Орбан
- 16:00 21.10.2021
- В ТПП предложили на период нерабочих дней освободить бизнес от налогов
- 15:40 21.10.2021
- В 2021 году россияне стали активнее покупать залоговое жилье и автомобили
- 15:32 21.10.2021
- Более 1 млрд жителей Индии получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать