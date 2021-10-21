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КНР все быстрее создает космические силы и вскоре может обогнать США - генерал

17:40 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай все быстрее и эффективнее создает и развертывает новые космические силы и может в ближайшее время обогнать в этой сфере Соединенные Штаты, если ситуация не изменится. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью газете "Вашингтон таймс" заместитель командующего Космическими силами США генерал-лейтенант Дэвид Томпсон.

"Начиная примерно с 2007 года потенциальные противники, особенно Китай и Россия, обратили внимание на то, как эффективно мы используем космос в военных операциях, и они начали разрабатывать и создавать системы вооружений, которые лишают нас этого потенциала", - сказал он.

При этом, по словам генерала, особенно быстрыми темпами в этом направлении развивается Китай: Пекину удается разрабатывать и развертывать новые средства все быстрее и быстрее. По мнению Томпсона, если ситуация не изменится, то в самое ближайшее время у Китая будет возможность разрабатывать и развертывать новые космические системы почти в два раза быстрее, чем это делают США. "У них не только есть возможность внедрять новые технологии и усовершенствованный потенциал намного быстрее и эффективнее, они также могут <...> очень быстро осуществлять цикл разработки этих средств и обогнать нас", - сказал Томпсон, отметив, что Китай уже сейчас "почти так же хорош" в космической сфере, как США.

По его словам, в ближайшие несколько лет будет решаться, удастся ли Вашингтону сохранить преимущество, которое у него имелось ранее, или Китай выйдет в лидеры в этой сфере. "Речь идет о десятилетии 2020-х годов. Это период, который вызывает беспокойство", - пояснил генерал.

Космические силы США были учреждены 20 декабря 2019 года. Они стали шестым видом Вооруженных сил Соединенных Штатов и первым, созданным после формирования их современной структуры в 1947 году.

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