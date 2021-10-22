Один человек погиб, 8 пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области - ГУ МВД

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб и восемь пострадали в результате опрокидывания автобуса на трассе в Свердловской области. Предварительно, водитель не справился с управлением, сообщил в пятницу журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"По предварительным данным, водитель транспортного средства марки "Ивеко"<…> не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левую сторону, где опрокинулся. В результате один пассажир погиб, его личность сейчас устанавливается, мужчину от сильного удара выбросило из салона. Еще 8 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - сказал он.