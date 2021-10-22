0
0
112
НОВОСТИ

Один человек погиб, 8 пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области - ГУ МВД

09:32 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб и восемь пострадали в результате опрокидывания автобуса на трассе в Свердловской области. Предварительно, водитель не справился с управлением, сообщил в пятницу журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"По предварительным данным, водитель транспортного средства марки "Ивеко"<…> не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левую сторону, где опрокинулся. В результате один пассажир погиб, его личность сейчас устанавливается, мужчину от сильного удара выбросило из салона. Еще 8 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 22.10.2021
Россия и Таджикистан сегодня проведут совместные учения на границе с Афганистаном
0
0
10:05 22.10.2021
Путин согласился с необходимостью пересмотреть критерии закона об иноагентах
0
42
09:54 22.10.2021
Семь человек погибли при пожаре в цехе по производству пороха в Рязанской области
0
81
09:20 22.10.2021
Россияне решили использовать нерабочие дни для поездок
0
136
09:05 22.10.2021
Движение «Голос» признали иноагентом из-за перевода на 200 руб. от гражданки Армении - СМИ
0
153
09:00 22.10.2021
Оператор погибла, режиссер ранен на съемках вестерна с Алеком Болдуином - портал
0
176
22:20 21.10.2021
В торговых центрах и кинотеатрах Тверской области с 25 октября вводятся QR-коды
0
559
22:10 21.10.2021
Около 3,5 часов Владимир Путин выступал на пленарном заседании клуба "Валдай"
0
620
21:55 21.10.2021
10% обращений клиентов Сбера за заемными средствами приходятся на сервис «Деньги до зарплаты»
0
606
21:50 21.10.2021
Перепись окажет прямое влияние на развитие инфраструктуры в Москве – политолог
0
591

Возврат к списку