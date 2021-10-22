Семь человек погибли при пожаре в цехе по производству пороха в Рязанской области

09:54 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь человек стали жертвами пожара в цехе по производству пороха в Рязанской области, еще один пострадал. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Погибли семь человек, один пострадал. Судьба девяти [человек] неизвестна", - сказал собеседник агентства. Всего в цехе находились 17 человек.