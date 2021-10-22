Семь человек погибли при пожаре в цехе по производству пороха в Рязанской области
09:54 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Семь человек стали жертвами пожара в цехе по производству пороха в Рязанской области, еще один пострадал. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Погибли семь человек, один пострадал. Судьба девяти [человек] неизвестна", - сказал собеседник агентства. Всего в цехе находились 17 человек.
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