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В Москве выявили более 8 000 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 8 166 против 7 897 днем ранее, до 1 753 847. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,47%.

В столице за сутки зарегистрировали 79 смертей, что стало максимумом с 29 июля. Всего, по информации штаба, с начала пандемии в городе умерли 30 537 инфицированных (1,74% всех заразившихся).

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