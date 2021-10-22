0
0
127
НОВОСТИ

ЕК отказывается финансировать заграждений из колючей проволоки вдоль границ

18:24 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) не будет финансировать строительство стен и заграждений из колючей проволоки на границах Евросоюза. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс- конференции по итогам саммита ЕС.

"Мы обсуждали выделение дополнительных средств на противодействию использования миграции в качестве гибридного нападения. Но у ЕС есть твердые принципы, мы никогда не станем финансировать строительство стен и заграждений из колючей проволоки на наших границах", - сказала фон дер Ляйен.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 22.10.2021
Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора
0
47
19:02 22.10.2021
Транзит нелегальной миграции через Белоруссию Меркель назвала "гибридной угрозой"
0
84
18:40 22.10.2021
Минтранс РФ предложил повысить стоимость проезда по платным дорогам для легковушек
0
134
18:19 22.10.2021
Карьера в Сбере в возрасте 55+: новые возможности для переобучения
0
152
17:40 22.10.2021
ЕС введет новые санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами
0
205
17:12 22.10.2021
"Газпром" увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% с начала 2021 года
0
226
17:00 22.10.2021
В России может подорожать колбасная продукция - СМИ
0
230
16:47 22.10.2021
Вице-мэр Владимир Ефимов сообщил о новых проектах программы создания рабочих мест в Москве
0
215
16:32 22.10.2021
Ситуация с коронавирусом за последнюю неделю осложнилась в 14 регионах России - Голикова
0
259
16:12 22.10.2021
В пороховом цехе в Рязанской области, где произошел взрыв, нашли тонны селитры
0
261

Возврат к списку