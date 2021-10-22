ЕК отказывается финансировать заграждений из колючей проволоки вдоль границ

18:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) не будет финансировать строительство стен и заграждений из колючей проволоки на границах Евросоюза. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс- конференции по итогам саммита ЕС.

"Мы обсуждали выделение дополнительных средств на противодействию использования миграции в качестве гибридного нападения. Но у ЕС есть твердые принципы, мы никогда не станем финансировать строительство стен и заграждений из колючей проволоки на наших границах", - сказала фон дер Ляйен.