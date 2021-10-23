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Косово потребовало выслать из страны двух российских дипломатов

10:30 23.10.2021 Источник: Эхо Москвы

Руководство Косова потребовало выслать из страны двух российских дипломатов. В посольстве в свою очередь это делать отказались.

Президент Вьоса Османи потребовала объявить двух сотрудников российского посольства персонами нон-грата из-за деятельности, дестабилизирующей «национальную безопасность и конституционный порядок страны».

В сообщении также сказано, что структуры Косова решительны в борьбе против влияния России, работающей над уничтожением достижений, которых местным властям, а также США, НАТО и ЕС удалось достигнуть в регионе. Какие именно действия дипломатов возмутили Османи, она не уточнила.

Поскольку Россия не признаёт независимость Косова, отдельного посольства в Приштине у неё нет. Диппредставительство в Белграде в свою очередь ответило, что дипломаты, о которых идёт речь, прошли официальную аккредитацию и занимались законной деятельностью.

Требование о высылке посольство не признаёт. В дипмиссии подчеркнули, что решения Приштины не имеют правовой силы.  Эхо Москвы

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