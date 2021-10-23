Косово потребовало выслать из страны двух российских дипломатов
10:30 23.10.2021 Источник: Эхо Москвы
Руководство Косова потребовало выслать из страны двух российских дипломатов. В посольстве в свою очередь это делать отказались.
Президент Вьоса Османи потребовала объявить двух сотрудников российского посольства персонами нон-грата из-за деятельности, дестабилизирующей «национальную безопасность и конституционный порядок страны».
В сообщении также сказано, что структуры Косова решительны в борьбе против влияния России, работающей над уничтожением достижений, которых местным властям, а также США, НАТО и ЕС удалось достигнуть в регионе. Какие именно действия дипломатов возмутили Османи, она не уточнила.
Поскольку Россия не признаёт независимость Косова, отдельного посольства в Приштине у неё нет. Диппредставительство в Белграде в свою очередь ответило, что дипломаты, о которых идёт речь, прошли официальную аккредитацию и занимались законной деятельностью.
Требование о высылке посольство не признаёт. В дипмиссии подчеркнули, что решения Приштины не имеют правовой силы. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:00 23.10.2021
- В Амурской области грузовой поезд протаранил на переезде грузовик
- 09:30 23.10.2021
- Британия развернула спецоперацию по противостоянию России и Китаю - FT
- 09:00 23.10.2021
- Один из главарей "Аль-Каиды" уничтожен в результате авиаудара США в Сирии - Пентагон
- 08:50 23.10.2021
- "Газпром" планирует создать рекордный оперативный резерв газа
- 08:40 23.10.2021
- Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа
- 08:30 23.10.2021
- Ряд ведомств США начал расследования из-за вывода Байденом войск из Афганистана - WSJ
- 23:00 22.10.2021
- Украина получила от США партию вооружений и боеприпасов
- 22:00 22.10.2021
- Ракова: Позитивных изменений в ближайшее время ждать не приходится
- 21:00 22.10.2021
- Квоту на мигрантов Минтруд РФ предложил установить в пределах 124 тыс человек
- 20:50 22.10.2021
- Украина предложила "Газпрому" скидку на прокачку дополнительных объемов в Европу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать