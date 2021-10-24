РПЦ не станет вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 для священников

09:45 Источник: РБК

Русская православная церковь не будет вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для священников. Об этом сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».



«Я не думаю, что церковь кого-то будет обязывать, все-таки мы выступаем за свободное решение человека», — сказал Легойда. Он также отметил, что у кого-то могут быть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19. (РБК)







