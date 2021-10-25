Ситуация с космическим мусором на орбите станет критической в ближайшие 10 лет - главный конструктор СККП
11:05 25.10.2021 Источник: Интерфакс
В связи с высоким темпом увеличения спутниковых группировок на орбите в ближайшие 10 лет ситуация с космическим мусором может стать критической, считает главный конструктор Системы контроля космического пространства (концерн "МАК "Вымпел") Виталий Горючкин.
"С таким темпом развития, что мы сейчас видим, тем количеством аппаратов, которые выводятся, я считаю, что в ближайшие 10 лет с высокой вероятностью ситуация станет очень близкой к критической или станет критичной, если мы не разработаем каких-то новых методов по контролю и предупреждению таких ситуаций", - сказал Горючкин в интервью "Интерфаксу" в понедельник.
По его словам, особо острой проблема космического мусора стоит в области низких орбит высотами до 3.5 тыс км.
4 августа в "Роскосмосе" сообщили, что общий вес космического мусора на орбите превышает 7 тыс. тонн.
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