0
0
130
НОВОСТИ

Путин примет участие в мероприятиях саммита G20 в режиме онлайн 30 и 31 октября - Песков

14:12 26.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин 30 и 31 октября примет участие в мероприятиях саммита Группы двадцати в режиме онлайн, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это и суббота, и воскресенье, - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, когда именно состоятся президентские мероприятия на этом саммите. - Но какие временные рамки, я сейчас не готов вам сказать, там идет сложная работа по синхронизации".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 26.10.2021
Около 11% госпитализированных с ковидом в РФ находятся в тяжелом состоянии - Мурашко
0
9
15:00 26.10.2021
Пропавшая актриса Светлана Светличная найдена живой в Москве - ГУ МВД
0
55
14:32 26.10.2021
Апелляция на решение суда Амстердама по скифскому золоту будет подана в ближайшее время
0
103
14:00 26.10.2021
Президент ФРГ попросил Меркель исполнять обязанности канцлера до формирования кабмина
0
149
13:32 26.10.2021
Эрдоган прибыл в Азербайджан, где примет участие в открытии аэропорта в Карабахе
0
210
13:20 26.10.2021
Газ из другой страны для Молдавии будет дороже, чем из РФ - Песков
0
211
13:05 26.10.2021
При обрушении крана на стройке в Хабаровске погиб рабочий
0
187
13:00 26.10.2021
Коллекция скифского золота должна быть передана Украине - голландский суд
0
255
12:32 26.10.2021
Въезжающим в Севастополь с отрицательным тестом на ковид понадобится медотвод от прививки
0
232
12:20 26.10.2021
В Москве выявили 6 074 заразившихся коронавирусом за сутки
0
233

Возврат к списку