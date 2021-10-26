Путин примет участие в мероприятиях саммита G20 в режиме онлайн 30 и 31 октября - Песков
14:12 26.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин 30 и 31 октября примет участие в мероприятиях саммита Группы двадцати в режиме онлайн, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это и суббота, и воскресенье, - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, когда именно состоятся президентские мероприятия на этом саммите. - Но какие временные рамки, я сейчас не готов вам сказать, там идет сложная работа по синхронизации".
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