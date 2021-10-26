Член банды Басаева и Хаттаба сбежал из астраханской психбольницы, где проходил медэкспертизу

22:40 Источник: Интерфакс

Осужденный за бандитизм Магомед Алханов объявлен в розыск после побега из психиатрической больницы в Астрахани на Началовском шоссе, сообщает управление МВД РФ по региону во вторник. "Разыскивается совершивший 26 октября побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы Алханов, 1982 года рождения", - говорится в сообщении.

В астраханской больнице Алханов, задержанный летом этого года, проходил медицинскую экспертизу.