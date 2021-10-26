Член банды Басаева и Хаттаба сбежал из астраханской психбольницы, где проходил медэкспертизу
22:40 26.10.2021 Источник: Интерфакс
Осужденный за бандитизм Магомед Алханов объявлен в розыск после побега из психиатрической больницы в Астрахани на Началовском шоссе, сообщает управление МВД РФ по региону во вторник. "Разыскивается совершивший 26 октября побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы Алханов, 1982 года рождения", - говорится в сообщении.
В астраханской больнице Алханов, задержанный летом этого года, проходил медицинскую экспертизу.
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