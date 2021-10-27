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Суд ЕС наложил на Польшу штраф в 1 млн евро в день до выполнения требований ЕК

15:32 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает Еврокомиссия. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Европейского суда юстиции.

"Польша приговорена к выплате 1 млн евро в день в пользу Еврокомиссии, до тех пор пока она не приостановит действие национального законодательства, которое, в частности, относится к юрисдикции Дисциплинарной палаты Верховного суда", - говорится в заявлении.

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