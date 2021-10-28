Власти Тайваня подтвердили, что на острове работают военные инструкторы из США

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько американских инструкторов работают на Тайване, остров сотрудничает с США для повышения своей обороноспособности. Об этом глава тайваньской администрации Цай Инвэнь заявила в среду в интервью телекомпании Си-эн-эн.

"Да, у нас есть широкий спектр сотрудничества с США, оно направлено на усиление нашей обороноспособности", - ответила она на соответствующий вопрос журналиста

"Да, я верю в это, учитывая наши длительные отношения с США и поддержку со стороны американцев, Конгресса и администрации, которая нам очень помогает", - сказала Цай Инвэнь, отвечая на вопрос журналиста о том, рассчитывает ли она на поддержку Вооруженных сил США в случае агрессии со стороны Китая.