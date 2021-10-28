Количество беженцев в мире достигло рекордных показателей - ООН

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число внутренне перемещенных лиц в результате конфликтов в мире достигло 48 млн, что является рекордным показателем. Об этом заявила в среду спецдокладчик ООН по внутренне перемещенным лицам Сесилья Хименес-Дамари, выступая в Третьем комитете Генеральной ассамблеи всемирной организации.

"Число людей, вынужденных перемещаться из своих мест из- за вооруженных конфликтов и насилия, достигло в мире 48 млн, что является наивысшим показателем, когда-либо регистрированным, - отметила спецдокладчик. - В условиях усложняющегося характера вооруженных конфликтов и повсеместного насилия становится все труднее обеспечивать соблюдение международного гуманитарного права и прав человека".