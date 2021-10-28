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Десять человек скончались от лихорадки денге в столице Индии - СМИ

13:32 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере десять человек скончались в столице Индии от лихорадки денге. Об этом в четверг сообщает газета Таймс оф Индиа" со ссылкой на муниципальные власти национального столичного округа Дели (в который входит Нью-Дели).

Первый смерть от этой болезни была зарегистрирована в столице в середине этого месяца.

Несмотря на усилия медиков, лихорадка денге продолжает распространяться в Нью-Дели. В государственных и частных клиниках сейчас находятся свыше 200 пациентов с этим заболеванием. Десяткам больных лихорадкой врачи рекомендовали лечиться дома.

"Мы не видели такого наплыва больных денге за последние два года, - цитирует издание слова одного из врачей делийских клиник. - К нам поступают пациенты с тяжелыми осложнениями внутренних органов от лихорадки, которая особенно часто поражает печень больных".

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