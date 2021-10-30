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В Австрии растет число заболевших COVID-19, имеющих прививку

13:20 30.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Органы здравоохранения Австрии фиксируют рост числа заразившихся новым коронавирусом среди вакцинированных, в некоторых регионах в больницах число привитых составляет половину пациентов с коронавирусом. Об этом сообщило в субботу Австрийское агентство печати со ссылкой на внутренний протокол комиссии представителей санитарных властей Австрии.

В Австрии в течение текущей недели ежедневно фиксируется увеличение числа заболевших COVID-19: с 2 850 новых заразившихся за сутки 25 октября до 6 102 новых заразившихся за сутки 30 октября. Субботний показатель превысил данные, зафиксированные в ноябре прошлого года. Ухудшение ситуации вызывает обеспокоенность у органов здравоохранения, которые говорят о необходимости введения новых ограничений. Вслед за федеральными землями Вена и Штирия новые ограничения для посещения мероприятий и ночных заведений с ноября объявили регионы Каринтия, Тироль, Верхняя Австрия. В Нижней Австрии ограничения на выезд введены для отдельных районов с особо сложной ситуацией. Согласно статистике органов здравоохранения, в Австрии также фиксируется все больше случаев заражения коронавирусом после вакцинации.

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