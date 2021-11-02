В Госдуме предложили убрать из УК статью об оскорблении чувств верующих

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме призвали убрать из Уголовного кодекса статью об оскорблении чувств верующих. Наказание по ней не должно включать в себя лишение свободы.

Это противоречит Конституции, заявил радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Олег Смолин. Депутат рассказал, какие правки нужно внести в статью 148 УК РФ.

«По Конституции у нас верующие и атеисты равны. Но по закону получается, что оскорбить можно только чувства верующих. Правда, кажется, краснодарская прокуратура пыталась найти оскорбление чувств атеистов, но атеисты её об этом не просили. Поэтому несколько лет назад мы внесли законопроект, который так и не рассмотрен Госдумой, который меняет предмет данной статьи. Мы считаем, что оскорбить чувства верующих можно только в храме, либо там, где совершаются другие обрядовые действия. Законопроект исходит из теории двойственной истины, которую когда-то исповедовали в 18 веке. Сводится к следующему: нечего делать буйному атеисту или приверженцу другой религии в чужом храме, точно также нечего делать буйному верующему на светской выставке, куда он специально приходит, чтобы оскорбить свои чувства. Нужно отделить богу богово, а кесарю кесарево. В сочетании с исключением наказаний из Уголовного кодекса и переводом в Административный кодекс, я думаю, это было бы правильно».

При этом депутат негативно оценил подобные правонарушения. Однако Смолин считает, что наказания в качестве общественных работ будет достаточно.

«Я бы точно не стал давать реальные сроки за фотографии и прочие глупости, доходящие до безобразий, которыми пытаются набрать популярность некоторые наши и иностранные граждане. Я думаю, что штрафов и общественных работ вполне достаточно. Если хочешь заработать на том, что сейчас называется «хайп», то поработай на общество, помети улицы или заплати деньги».

Ранее блогер из Таджикистана Руслан Бобиев и его знакомая, москвичка Анастасия Чистова, получили по десять месяцев колонии за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Кроме этого, жительницу Петербурга Ирину Волкову обвинили в оскорблении чувств верующих за фото в полуобнажённом виде на фоне Исаакиевского собора.