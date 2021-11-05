В Минобороны сформирован противоковидный отряд

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Курсантов и специалистов Военно-медицинской академии наградили благодарностями от комитета Государственной Думы по обороне за оказание помощи гражданскому населению в борьбе с Covid-19. Врачебно-сестринские бригады академии, в том числе курсанты, были задействованы в лечении гражданских пациентов. В церемонии награждения принял участие председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.





«Работа военных медиков, особенно сейчас – это главное, что делается в нашей стране. И, конечно, мы не можем остаться в стороне. Хочу отметить, качество обучения в академии, потому что, судя по результатам работы в парке «Патриот» - оно высочайшее», - отметил Картаполов.





На протяжении всей пандемии, военные медики помогали своим коллегам в регионах нашей страны, трудились в составе выездных бригад, делали всё необходимое, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. Сегодня специалисты академии вновь готовы оказывать помощь. В настоящее время завершена подготовка первого медицинского отряда численностью более 220 военнослужащих к отправке в Московскую область.







В составе первой группы военнослужащих врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал из Военно-медицинской академии, а также курсанты академии. Они будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры.





"Я знаю, что среди вас сегодня те, кто принимал участие в развертывании медицинского центра в Подмосковье. Вы продолжаете спасать человеческие жизни не только здесь, в стенах Военно-медицинской академии. За это Вам огромное человеческое спасибо", - сказал глава Комитета по обороне.





Допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию. Каждый из них прошел специальную подготовку на базе академии.





Работа военных медиков будет организованна посменно, сутки через двое. Все они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Размещение, питание и отдых личного состава спланированы на базе и за счет гостинично-оздоровительных организаций Московской области.





В дальнейшем, спланировано наращивание группировки военных медиков из состава ведомственных лечебных учреждений для работы в инфекционном центре.