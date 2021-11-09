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Пять человек, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Воронежской области

10:05 09.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два легковых автомобиля столкнулись в Верхнемамонском районе Воронежской области. Погибли пять человек, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Накануне в 23:40 в Верхнемамонском районе на 717-м километре автодороги М-4 "Дон" водитель автомобиля "Лада Приора", двигаясь по встречной полосе со стороны города Москвы в сторону города Ростова-на-Дону, допустил столкновение со встречным автомобилем "Тойота Рав4". В результате ДТП погибли пять человек: водитель и пассажир "Лады Приора", а также водитель, пассажирка и ребенок, находившиеся в "Тойоте", - сообщили там.

По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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