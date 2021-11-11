Дело Фургала будет слушаться в Люберецком горсуде с участием присяжных

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд России в четверг направил в Подмосковье для рассмотрения по существу уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в организации убийств предпринимателей. Как передает корр. ТАСС, дело будет слушаться с участием присяжных заседателей.

"Направить уголовное дело по подсудности в Люберецкий городской суд Московской области", - постановил суд. Тем же решением на 6 месяцев продлен арест обвиняемых и их имущества.