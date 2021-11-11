0
0
43
НОВОСТИ

Дело Фургала будет слушаться в Люберецком горсуде с участием присяжных

13:05 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд России в четверг направил в Подмосковье для рассмотрения по существу уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в организации убийств предпринимателей. Как передает корр. ТАСС, дело будет слушаться с участием присяжных заседателей.

"Направить уголовное дело по подсудности в Люберецкий городской суд Московской области", - постановил суд. Тем же решением на 6 месяцев продлен арест обвиняемых и их имущества.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 11.11.2021
Введение на федеральном уровне QR-кодов на транспорте не обсуждалось - Песков
0
0
13:00 11.11.2021
Активность кораблей НАТО в Черном море является предметом обеспокоенности Путина - Песков
0
45
12:58 11.11.2021
Губернатор Андрей Воробьев присвоил академику Юрию Оганесяну звание Почетного гражданина Московской области
0
51
12:52 11.11.2021
На AI Journey обсудили роль искусственного интеллекта для решения практических ESG-задач бизнеса
0
60
12:32 11.11.2021
Профицит внешней торговли РФ в январе - сентябре вырос на 68%
0
123
12:20 11.11.2021
В Москве выявили 6 240 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
125
12:05 11.11.2021
Наталья Починок покидает должность ректора РГСУ
0
157
12:00 11.11.2021
В России выявили 40 759 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
157
11:32 11.11.2021
Рост численности слонов в Зимбабве угрожает среде обитания животных - власти
0
167
11:20 11.11.2021
Обстановка на границе Польши и Белоруссии спокойная, заявил пресс-секретарь польского МИД
0
229

Возврат к списку