Дело Фургала будет слушаться в Люберецком горсуде с участием присяжных
13:05 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд России в четверг направил в Подмосковье для рассмотрения по существу уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в организации убийств предпринимателей. Как передает корр. ТАСС, дело будет слушаться с участием присяжных заседателей.
"Направить уголовное дело по подсудности в Люберецкий городской суд Московской области", - постановил суд. Тем же решением на 6 месяцев продлен арест обвиняемых и их имущества.
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