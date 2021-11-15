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Для авиаперелета нужно будет дважды показать QR-код о вакцинации - предложенные меры

20:00 15.11.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Для путешествия на самолёте нужно будет дважды показать QR-код о вакцинации. На входе в транспортный узел спрашивать документ не будут.

Такие меры сейчас обсуждает правительство, сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Эти сведения приводились на совещании вице-премьера Татьяны Голиковой 11 ноября.

«Как это всё будет проверяться. Если аэропорт: четыре зоны контроля. Первая — это на входе в аэропорт. Здесь QR-код предъявлять не надо, чтобы не создавать бешеных очередей. В здание аэропорта вы попадёте, не показывая QR-код. Но уже на стойке регистрации вы будете обязаны предъявить QR-код. Потом зона спецконтроля, когда вы предъявляете свои посадочные талоны, делаете штампики. И потом уже на гейте, на входе в самолёт, там опять нужно будет предъявлять QR-код. То есть в аэропорту две точки, где нужно будет предъявлять QR-код».

Для посадки на поезд код будет достаточно показать один раз. Все подвижные составы обещают оборудовать необходимой техникой. На отдалённых полустанках решат проблемы с доступом в интернет.

«Что касается железнодорожных вокзалов. Не надо будет предъявлять код на входе, но QR-код будет необходимо предъявлять при посадке в вагон поезда».

Власти также рассматривают дальнейшее ужесточение коронавирусных мер в стране, добавил Роман Бабаян. Госдума в скором времени рассмотрит законопроект об обязательных QR-кодах в общественных местах. Документ могут принять до конца декабря.

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