Польская погранохрана ожидает ночью попытки штурма границы мигрантами
22:00 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пограничная служба Польши ожидает ночью попытки массового пересечения границы мигрантами. Об этом заявила в понедельник в эфире Польского телевидения пресс-секретарь службы Анна Михальская.
"Мы ожидаем, что, вероятно, дойдет до штурма, попытки перехода границы, - сказала она. - Можно ожидать, что эта ночь может быть горячей".
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