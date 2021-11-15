Польская погранохрана ожидает ночью попытки штурма границы мигрантами

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничная служба Польши ожидает ночью попытки массового пересечения границы мигрантами. Об этом заявила в понедельник в эфире Польского телевидения пресс-секретарь службы Анна Михальская.

"Мы ожидаем, что, вероятно, дойдет до штурма, попытки перехода границы, - сказала она. - Можно ожидать, что эта ночь может быть горячей".