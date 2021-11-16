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Минобороны Польши обвиняет белорусские службы в разрушении забора на границе

11:20 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство национальной обороны Польши обвинило белорусские службы в разрушении забора на границе, чтобы облегчить мигрантам ее переход. Об этом сообщается во вторник в "Твиттере" ведомства.

"Белорусские службы под покровом ночи разрушают забор, чтобы мигранты могли нелегально пересечь границу", - заявили они.

Большая группа мигрантов утром в понедельник пришла на закрытый пограничный переход вблизи польского города Кузница и остановилась на белорусской стороне границы, на протяжении всего дня не предпринимая попыток пройти в Польшу, где выставлен кордон из польской полиции и представителей других силовых структур, заготовлены водометы. По данным польской полиции, там собралось около 3,5 тыс. мигрантов. С польской стороны границы находятся 4 тыс. пограничников, 2 тыс. полицейских, 15 тыс. солдат польской армии.

Власти Польши ожидали, что ночью дойдет до штурма границы, но пока сообщений о каких-то инцидентах не поступало.

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