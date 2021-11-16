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Над белорусско-польской границей завис польский вертолет, мигрантов разгоняют водометами

14:12 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польский военный вертолет завис над белорусско-польской границей, где происходят стычки мигрантов с силовиками Польши. Как передает корр. ТАСС, с польской стороны задействованы четыре водомета.

На погранпереходе "Брузги" мигранты из-за водомета отошли от польских заграждений вглубь белорусской территории примерно на 50 метров. Также на погранпереход, как передает корр. ТАСС, прибыло усиление из числа белорусских силовиков, которые пока не вмешиваются в происходящее.

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