Польский полицейский серьезно ранен в результате атаки мигрантов на границе - полиция
15:12 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польский полицейский получил серьезное ранение, отражая попытку мигрантов перейти границу страны со стороны Белоруссии. Об этом польская полиция сообщила во вторник в "Твиттере".
"Один из полицейских получил довольно тяжелые ранения, ему сейчас оказывают помощь, скорая помощь везет полицейского в больницу. Вероятно, дошло до перелома костей черепа после удара предметом", - информировала полиция.
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