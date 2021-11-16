0
0
58
НОВОСТИ

Польский полицейский серьезно ранен в результате атаки мигрантов на границе - полиция

15:12 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польский полицейский получил серьезное ранение, отражая попытку мигрантов перейти границу страны со стороны Белоруссии. Об этом польская полиция сообщила во вторник в "Твиттере".

"Один из полицейских получил довольно тяжелые ранения, ему сейчас оказывают помощь, скорая помощь везет полицейского в больницу. Вероятно, дошло до перелома костей черепа после удара предметом", - информировала полиция.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 16.11.2021
По фактам пыток в тюремной больнице под Саратовом расследуются 12 уголовных дел - Краснов
0
10
15:15 16.11.2021
Собянин одобрил еще два проекта создания рабочих мест за пределами ТТК
0
55
15:00 16.11.2021
В Гагре при попытке взрыва гранаты ликвидирован мужчина - МВД Абхазии
0
84
14:42 16.11.2021
Собянин одобрил проведение эксперимента по выдаче льготных лекарств по электронным рецептам
0
101
14:32 16.11.2021
Цена газа подскочила сразу на 6% на новостях о приостановке сертификации Nord Stream 2
0
149
14:12 16.11.2021
Над белорусско-польской границей завис польский вертолет, мигрантов разгоняют водометами
0
183
14:00 16.11.2021
Азербайджанские ВС обстреляли армянские позиции на восточной границе - Минобороны Армении
0
196
13:32 16.11.2021
В Москве выявили 2 606 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
184
13:20 16.11.2021
Мигранты на границе кидают в польских солдат шумовые гранаты - Минобороны Польши
0
260
13:05 16.11.2021
Турецкая лира обновила рекордный минимум по отношению к доллару
0
243

Возврат к списку