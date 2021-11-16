Польский полицейский серьезно ранен в результате атаки мигрантов на границе - полиция

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польский полицейский получил серьезное ранение, отражая попытку мигрантов перейти границу страны со стороны Белоруссии. Об этом польская полиция сообщила во вторник в "Твиттере".

"Один из полицейских получил довольно тяжелые ранения, ему сейчас оказывают помощь, скорая помощь везет полицейского в больницу. Вероятно, дошло до перелома костей черепа после удара предметом", - информировала полиция.