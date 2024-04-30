Ночью ВСУ нанести удар ракетами ATACMS по Крыму - Рогов
09:30 30.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня ночью боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Республике Крым. Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично. По предварительным данным, ЗеРейх применил для удара по мирному полуострову несколько баллистических ракет ATACMS», — написал Рогов в своем телеграм-канале.
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