На выставке в Токио показали особенности жизни в «городе будущего»

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выставка, демонстрирующая технологические особенности жизни в «городе будущего», открылась в японской столице, передает корреспондент ТАСС. Жители и гости Токио могут посидеть за штурвалом симулятора летающего автомобиля, посмотреть на макет мобильного аэротакси, попробовать себя в роли оператора дрона-доставщика и ознакомиться с пищевыми 3D-принтерами, на которых можно напечатать суши.



Выставка Sushi Tech Tokyo 2024 проходит под эгидой столичного правительства в Национальном музее развития науки и инноваций «Мирайкан» («Дом будущего») на искусственном острове Одайба в Токийском заливе.



