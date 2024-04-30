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На выставке в Токио показали особенности жизни в «городе будущего»

09:35 30.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выставка, демонстрирующая технологические особенности жизни в «городе будущего», открылась в японской столице, передает корреспондент ТАСС. Жители и гости Токио могут посидеть за штурвалом симулятора летающего автомобиля, посмотреть на макет мобильного аэротакси, попробовать себя в роли оператора дрона-доставщика и ознакомиться с пищевыми 3D-принтерами, на которых можно напечатать суши.

Выставка Sushi Tech Tokyo 2024 проходит под эгидой столичного правительства в Национальном музее развития науки и инноваций «Мирайкан» («Дом будущего») на искусственном острове Одайба в Токийском заливе.

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