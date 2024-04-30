На фоне пропалестинских акций Байден может потерять поддержку молодых избирателей

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден рискует потерять значительную поддержку среди молодых избирателей на фоне пропалестинских протестов в американских университетах. Об этом в понедельник сообщил журнал Newsweek.



По его данным, Байден сталкивается с серьезной негативной реакцией со стороны молодых избирателей по поводу поддержки Вашингтона операции Израиля в секторе Газа.



При этом, как отмечает журнал, молодые избиратели являются ключевой группой для Демократической партии. На президентских выборах 2020 года почти 50% избирателей в возрасте от 18 до 29 лет проголосовали за Байдена.



