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На фоне пропалестинских акций Байден может потерять поддержку молодых избирателей

09:40 30.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден рискует потерять значительную поддержку среди молодых избирателей на фоне пропалестинских протестов в американских университетах. Об этом в понедельник сообщил журнал Newsweek.

По его данным, Байден сталкивается с серьезной негативной реакцией со стороны молодых избирателей по поводу поддержки Вашингтона операции Израиля в секторе Газа.

При этом, как отмечает журнал, молодые избиратели являются ключевой группой для Демократической партии. На президентских выборах 2020 года почти 50% избирателей в возрасте от 18 до 29 лет проголосовали за Байдена.

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