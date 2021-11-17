Кехман снял с репертуара МХАТа спектакль "Чудесный грузин" с Бузовой
16:12 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького Владимир Кехман снял с репертуара спектакль "Чудесный грузин", роль в котором исполняла телеведущая и певица Ольга Бузова. Об этом он рассказал в интервью журналу "Форбс", опубликованном на сайте издания в среду.
"Сейчас в репертуаре 40 названий, один спектакль, "Чудесный грузин", я уже снял, думаю, еще три-четыре названия, а может быть больше, тоже сниму, и мы вернемся к тем спектаклям, которые были востребованы прежде", - сказал он.
Ранее Кехман сообщал ТАСС, что намерен сам посмотреть спектакль "Чудесный грузин", который был перенесен на неопределенный срок, и после этого принять решение, останется ли постановка в репертуаре театра.
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