Кехман снял с репертуара МХАТа спектакль "Чудесный грузин" с Бузовой

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького Владимир Кехман снял с репертуара спектакль "Чудесный грузин", роль в котором исполняла телеведущая и певица Ольга Бузова. Об этом он рассказал в интервью журналу "Форбс", опубликованном на сайте издания в среду.

"Сейчас в репертуаре 40 названий, один спектакль, "Чудесный грузин", я уже снял, думаю, еще три-четыре названия, а может быть больше, тоже сниму, и мы вернемся к тем спектаклям, которые были востребованы прежде", - сказал он.

Ранее Кехман сообщал ТАСС, что намерен сам посмотреть спектакль "Чудесный грузин", который был перенесен на неопределенный срок, и после этого принять решение, останется ли постановка в репертуаре театра.