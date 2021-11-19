0
0
0
НОВОСТИ

Германия не намерена принимать беженцев с белорусско-польской границы

09:20 19.11.2021 Источник: Эхо Москвы

Германия не станет принимать беженцев, которые находятся на границе Беларуси с Польшей. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МВД Германии Хорст Зеехофер. Он выразил поддержку властям Польши, отметив, что речь идет о «нелегальной миграции, организованной через Белоруссию при поддержке России.

Ранее пресс-секретарь белорусского руководителя Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко в телефонном разговоре с ИО канцлера Ангелой Меркель предложил Евросоюзу создать гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, собравшихся на белорусско-польской границе. По сведениям ТАСС, Меркель ответила отказом.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 19.11.2021
Координационный совет организаций российских соотечественников в США приостановил работу
0
62
09:00 19.11.2021
Во Франции и Германии сочли нарушением дипломатической практики публикацию переписки с Лавровым
0
75
22:15 18.11.2021
Рок-группа «Земляне» покорила сцену Кремлевского Дворца
0
603
22:10 18.11.2021
В Астраханской области возбуждено дело о гибели двух детей на пожаре
0
533
22:00 18.11.2021
Отношение США к роли ядерного оружия беспокоит Москву - Рябков
0
586
21:50 18.11.2021
На протестах в Судане число погибших достигло 37 человек - ООН
0
550
20:35 18.11.2021
Сбер прогнозирует коррекцию на рынке золота
0
638
20:20 18.11.2021
В Донецке считают, что указ Путина по Донбассу открыл новые перспективы для промышленности ДНР
0
637
20:10 18.11.2021
Женщину, сбившую насмерть 4 человек, арестовали по решению суда в Ставрополе
0
660
18:40 18.11.2021
В Петербурге около 20% пациентов не завершили или просрочили вакцинацию
0
703

Возврат к списку