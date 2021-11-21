Президент России решил поучаствовать в испытании назальной вакцины от COVID-19

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин решил принять участие в испытании назальной вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи. О готовности подписаться на испытания глава государства заявил на встрече с замдиректора этого учреждения Денисом Логуновым.

«Я могу принять участие в этом эксперименте?» — спросил Путин, выслушав рассказ Логунова об испытаниях этой формы вакцины.

«Безусловно», — ответил замглавы Центра им. Гамалеи, уточнив, что нужно подписать согласие. «Я подпишу. Договорились. Обязательно подпишу, можем сегодня это сделать», — сказал Путин.