Президент России решил поучаствовать в испытании назальной вакцины от COVID-19
20:10 21.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я могу принять участие в этом эксперименте?» — спросил Путин, выслушав рассказ Логунова об испытаниях этой формы вакцины.
«Безусловно», — ответил замглавы Центра им. Гамалеи, уточнив, что нужно подписать согласие. «Я подпишу. Договорились. Обязательно подпишу, можем сегодня это сделать», — сказал Путин.
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