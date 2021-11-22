Справороссы не поддержат проект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фракция "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) в Госдуме не поддержит законопроект, вводящий запрет на распространение в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. Об этом в понедельник сообщил лидер справороссов Сергей Миронов.

"Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о запрете указывать национальность преступников. Хотят сохранить межнациональное согласие в стране. Мы не поддержим законопроект, потому что против любых ограничений для СМИ", - написал он на своей странице в "Твиттере".

По словам политика, межнациональное согласие достигается в первую очередь взаимоуважением.