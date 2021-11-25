Талибы рассчитывают на поддержку России в ООН

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) рассчитывает на поддержку России в вопросе представления Афганистана в Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщил корр. ТАСС представитель талибов Мохаммад Сохаил Шахин, назначенный на пост афганского постпреда при ООН.

"Мы ожидаем, что Россия и другие страны поддержат нас в Комитете по проверке полномочий ООН, потому что это послужит установлению мира в Афганистане и в регионе", - сказал Шахин.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.