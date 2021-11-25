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Судьба 35 шахтеров на шахте "Листвяжная" остается неизвестной после ЧП

21:20 25.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судьба 35 шахтеров по-прежнему неизвестна после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"В настоящее время судьба 35 шахтеров неизвестна", - сказал он.

Врио главы МЧС прибыл на шахту по поручению президента России, он провел оперативное совещание, на котором обсуждались меры, необходимые для стабилизации ситуации.

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