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НОВОСТИ

МЧС подтвердила гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте "Листвяжная"

09:05 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Горняки и спасатели, находившиеся в шахте "Листвяжная" с четверга, не могли выжить в условиях недостатка кислорода и высокой концентрации вредных газов. Об этом сообщил журналистам командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.

"Вчера у нас тоже произошла трагедия - погибли шесть горноспасателей. В той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным", - сказал Ше.

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