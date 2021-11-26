МЧС подтвердила гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте "Листвяжная"
09:05 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Горняки и спасатели, находившиеся в шахте "Листвяжная" с четверга, не могли выжить в условиях недостатка кислорода и высокой концентрации вредных газов. Об этом сообщил журналистам командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.
"Вчера у нас тоже произошла трагедия - погибли шесть горноспасателей. В той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным", - сказал Ше.
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