В Москве выявили 3 929 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 929 против 3 349 днем ранее. Всего выявили 1 933 979 случаев заражения, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, опубликованных в пятницу.

В относительном выражении прирост составил 0,2%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 94 против 92 днем ранее. Всего в городе умер 33 821 человек (1,75% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.