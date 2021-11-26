0
0
58
НОВОСТИ

Зеленский заявил, что Украину втянули в операцию по "вагнеровцам" и ему за это стыдно

15:12 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему стыдно за спецоперацию по задержанию группы якобы из российских граждан - бойцов ЧВК "Вагнер" в 2020 году. На пресс-конференции в пятницу политик заявил, что, по его мнению, украинские спецслужбы оказались в нее втянуты.

"Я не хочу вдаваться в подробности, что я не верю, что это наша операция, я говорю, что у меня есть ощущение, что нас втягивают <...>. Мне стыдно за этот эпизод в жизни разведки, выдающихся разведчиков Украины, и я говорю, что мы были слабыми в этой операции, вот за что мне стыдно", - сказал он в пятницу на пресс-конференции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 26.11.2021
Академики попросили Путина отпустить из СИЗО ректора Шанинки Зуева
0
13
15:00 26.11.2021
Самолет с главой МИД Швейцарии на борту был перенаправлен в Москву - министерство
0
87
14:32 26.11.2021
Вероятность войны с РФ существует, но СМИ нагнетают ситуацию - Зеленский
0
149
14:12 26.11.2021
Белоруссия не будет насильно выдворять находящихся в стране мигрантов - Лукашенко
0
186
14:00 26.11.2021
Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке госпереворота на Украине 1 декабря
0
217
13:54 26.11.2021
Программа «Сбер для детей и родителей» запустила спецпроект ко Дню матери
0
163
13:32 26.11.2021
Глава МВД Франции не станет встречаться с британским коллегой из-за разногласий по проблеме мигрантов
0
195
13:30 26.11.2021
Академики РАН возглавили ученые советы Научной премии Сбера
0
182
13:20 26.11.2021
Неполную занятость на работе предпочитают 66% россиянок с детьми - исследование
0
201
13:11 26.11.2021
En+ Group – в лидерах российского рейтинга ESG-прозрачности
0
220

Возврат к списку