Зеленский заявил, что Украину втянули в операцию по "вагнеровцам" и ему за это стыдно

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему стыдно за спецоперацию по задержанию группы якобы из российских граждан - бойцов ЧВК "Вагнер" в 2020 году. На пресс-конференции в пятницу политик заявил, что, по его мнению, украинские спецслужбы оказались в нее втянуты.

"Я не хочу вдаваться в подробности, что я не верю, что это наша операция, я говорю, что у меня есть ощущение, что нас втягивают <...>. Мне стыдно за этот эпизод в жизни разведки, выдающихся разведчиков Украины, и я говорю, что мы были слабыми в этой операции, вот за что мне стыдно", - сказал он в пятницу на пресс-конференции.