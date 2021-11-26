Академики попросили Путина отпустить из СИЗО ректора Шанинки Зуева
15:32 26.11.2021 Источник: Эхо Москвы
Академики РАН попросили Владимира Путина отпустить из СИЗО ректора Шанинки Сергея Зуева.
В открытом письме члены Российской академии наук указывают, что каждый день пребывания под арестом может представлять непосредственную угрозу жизни для Сергея Зуева.
Из-за перенесенных в течение этого года операций ректору Московской высшей школы социальный и экономических наук и директору Института общественных наук РАНХиГС нужен пристальный врачебный контроль. До окончательного решения суда академики просят избрать Зуеву меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 17:00 26.11.2021
- Ситуация с ковидом ухудшилась за неделю в 13 регионах - Голикова
- 16:32 26.11.2021
- Около 34% детей в школах Азербайджана учатся на русском языке
- 16:12 26.11.2021
- Суд не стал слушать свидетелей защиты на процессе о ликвидации «Мемориала»
- 16:00 26.11.2021
- Калашников был уволен с поста главы ФСИН по его личному обращению - Песков
- 15:12 26.11.2021
- Зеленский заявил, что Украину втянули в операцию по "вагнеровцам" и ему за это стыдно
- 15:00 26.11.2021
- Самолет с главой МИД Швейцарии на борту был перенаправлен в Москву - министерство
- 14:32 26.11.2021
- Вероятность войны с РФ существует, но СМИ нагнетают ситуацию - Зеленский
- 14:12 26.11.2021
- Белоруссия не будет насильно выдворять находящихся в стране мигрантов - Лукашенко
- 14:00 26.11.2021
- Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке госпереворота на Украине 1 декабря
- 13:54 26.11.2021
- Программа «Сбер для детей и родителей» запустила спецпроект ко Дню матери
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать