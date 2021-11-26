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Академики попросили Путина отпустить из СИЗО ректора Шанинки Зуева

15:32 26.11.2021 Источник: Эхо Москвы

Академики РАН попросили Владимира Путина отпустить из СИЗО ректора Шанинки Сергея Зуева.

В открытом письме члены Российской академии наук указывают, что каждый день пребывания под арестом может представлять непосредственную угрозу жизни для Сергея Зуева.

Из-за перенесенных в течение этого года операций ректору Московской высшей школы социальный и экономических наук и директору Института общественных наук РАНХиГС нужен пристальный врачебный контроль. До окончательного решения суда академики просят избрать Зуеву меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.  Эхо Москвы

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