Академики попросили Путина отпустить из СИЗО ректора Шанинки Зуева

15:32 Источник: Эхо Москвы

Академики РАН попросили Владимира Путина отпустить из СИЗО ректора Шанинки Сергея Зуева.

В открытом письме члены Российской академии наук указывают, что каждый день пребывания под арестом может представлять непосредственную угрозу жизни для Сергея Зуева.

Из-за перенесенных в течение этого года операций ректору Московской высшей школы социальный и экономических наук и директору Института общественных наук РАНХиГС нужен пристальный врачебный контроль. До окончательного решения суда академики просят избрать Зуеву меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Эхо Москвы